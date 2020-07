Vos plantes Zéro Déchet.

Nous nous sommes installé aux Ponts-de-Cé en Anjou dans les serres d’un ancien horticulteur qui jouissait d’un peu moins de 200 ans d’expérience dans la production de plantes. Une fois installé dans ses anciennes serres, nous avons pu profiter de l’expérience de l’équipe de production de cet ancien horticulteur, nous permettant de produire une multitude de plantes de grande qualité.

À ce jour, nous produisons de nombreuses variétés de plantes fleuries, annuelles, bisannuelles ou vivaces. Nous sélectionnons soigneusement les meilleurs génétiques de plantes fleuries avant de les mettre en production. Cela vous garantie une très bonne reprise de vos fleurs, et une magnifique floraison.

En outre, nous cultivons de nombreuses variétés de plants potagers. Pour ne prendre que les plus connues, nous produisons des plants de tomate, de concombre, d’aubergine, des fraisiers, des aromates etc … Du potager de printemps, au potager d’automne, nous faisons pousser un large catalogue de plants de fruits et de légumes. Nous réalisons aussi un travaille de sélection des meilleurs génétiques pour vous garantir une bonne reprise des plantes et des récoltes abondantes au moment venu. Nous proposons des plantes pour potagers « classiques » mais aussi pour les carrés potagers.

Enfin, nous proposons des plantes plus tropicales tels que des plantes vertes, et des plantes succulentes. Ces plantes se portent très bien en intérieur. Elles se caractérisent par leur simplicité d’entretien, et leur durabilité. Traditionnellement ces plantes sont produites hors de France, mais les notre si ! Elles correspondent bien aux néo-jardiniers et aux jardiniers urbain.